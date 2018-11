Unfaire Handelspraktiken Einigung zur UTP-Richtlinie rückt näher

Bei der EU-Richtlinie gegen "unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittelkette" (UTP) zeichnet sich in zentralen Fragen ein Kompromiss ab. Die Verhandlungsführer von EU-Rat und EU-Parlament räumten gestern in Brüssel zwei Hauptstreitpunkte aus dem Weg.

Die Trilog-Verhandlungen zur geplanten EU-Richtlinie gegen "unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittellieferkette" sind am Sonntag