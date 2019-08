Verbraucherpreise Inflation in Deutschland schwächt sich ab

Inflation in Deutschland schwächt sich ab

Die Teuerungsrate ist im August nicht mehr ganz so hoch wie in den beiden Monaten zuvor. Vor allem die Preise für Energie sind zurückgegangen. Anders sieht es bei Nahrungsmitteln aus. Hier zogen die Preise für Gemüse deutlich an.

Die Entwicklung der Energiepreise hat die Inflation in Deutschland im August gedämpft. Die Jahresteuerungsrate lag bei 1,4 Prozent, wie das Statis