Verdi Langjähriger Vorsitzender tritt ab

Die Gewerschaft Verdi verabschiedet sich von ihrem langjährigen Vorsitzenden Frank Bsirske. Ihm soll sein bisheriger Vize ins Amt folgen.

Die Gewerkschaft Verdi will am Dienstag auf ihrem Bundeskongress in Leipzig einen neuen Vorsitzenden wählen. Langzeitchef Frank Bsirske tritt nach 18 Jahren an der Spitze ab. Nachfolger des 67-Jährigen soll sein bisheriger Vize Frank Werneke (52)