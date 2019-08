Zigaretten, Kaffeebecher Hersteller sollen fürs Beseitigen von Wegwerfartikeln bezahlen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will Hersteller von Wegwerfartikeln verpflichten, die Kosten fürs Ein- und Aufsammeln von Müll im öffentlichen Raum mitzutragen. Spätestens 2021 sollten die Gesetze stehen, kündigte die Ministerin in Berlin an.

Hersteller von Zigaretten oder Wegwerfartikeln wie Kaffeebecher sollen in Zukunft die Kosten fürs Sauberhalten von