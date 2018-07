WHO Vertrag über Kampf gegen illegalen Tabakhandel tritt in Kraft

Vertrag über Kampf gegen illegalen Tabakhandel tritt in Kraft

WHO

Der illegale Handel mit Zigaretten und anderen Tabakprodukten wird künftig konsequenter bekämpft. 40 Länder haben einen Vertrag ratifiziert, der am 25. September in Kraft tritt, teilte die Weltgesundheitsorganisation am Donnerstag mit.

