Wegen Datenskandal Öffentliche Zuckerberg-Anhörung in Brüssel

Öffentliche Zuckerberg-Anhörung in Brüssel

Mark Zuckerberg wird nach Druck aus dem EU-Parlament am Dienstagabend im Zuge des Datenskandals um Facebook nun doch öffentlich in Brüssel aussagen. Das Gespräch soll live im Internet übertragen werden.

Wegen des Skandals um den massenhaften Abfluss von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica kommt Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag ins Europaparlament. Am frühe