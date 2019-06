Weniger Müll und Plastik McDonald’s testet alternative Verpackungen

Der führende Systemgastronom McDonald’s will nachhaltiger werden. In einer Berliner Testfiliale wird ausgelotet, wie funktional, nachhaltig und umweltfreundlich Verpackungslösungen sein können.

Mit dem Ziel, Abfall zu reduzieren, stellt der Systemgastronom McDonald’s in seinem "Better M Store" in der Mall of Berlin aktuell nachhaltigere Verpackungskonzepte auf den Prü