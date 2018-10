Wurstkartell Wiltmann zu Millionen-Bußgeld verurteilt

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Einsprüche des Unternehmens Wiltmann und des persönlich haftenden Gesellschafters Wolfgang Ingold gegen die Bußgeldbescheide des Bundeskartellamts zurückgewiesen.

Nach Überzeugung des 6. Kartellsenats am Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf war Wolfgang Ingold an illegalen Preisabsprachen in der Fleisch- und Wurstbranche bet