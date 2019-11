Zucker, Fett und Salz Reduktionsstrategie kommt voran

Neun Verbände der Lebensmittelwirtschaft haben Zielvereinbarungen zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten abgegeben. Nun will Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) auch Gastronomie und Kantinen in die Pflicht nehmen.

In großer Runde tagte vergangene Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr das Begleitgremium zur "Nationalen Reduktionsstrategie". Vertreter de