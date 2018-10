Ökobilanz Verband fordert neue Studie zu Einweg

Der Bund Getränkeverpackungen der Zukunft sieht in Sachen Ökobilanz Fortschritte bei der Entwicklung von Einwegflaschen. Er fordert daher von der Politik eine neue Studie, um Mehrweg und Einweg neu zu bewerten.

Wer zur Mehrwegflasche greift, der tut der Umwelt etwas Gutes - was viele Kunden beim Einkaufen im Hinterkopf haben, zieht ein Verband in Zweifel. In den vergangenen Jahren habe s