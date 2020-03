Filialgerechte Hightech-Kommissionierung Delhaize erweitert Logistikzentrum für Ultra-Frische

Der belgische Einzelhändler Delhaize investiert in die Ausweitung seines automatischen Frischelogistikzentrums in Zellik und will seine Ausbringleistung damit um bis zu 40 Prozent steigern. Die Technik von Witron sorgt für filialgerechte automatische Kommissionierung der Paletten.

Die belgische Division des Einzelhandelskonzerns Ahold Delhaize will die Leistung seiner Frischelogistik deut