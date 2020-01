Digitalstrategie Edeka macht per Handy mobil

Edeka macht per Handy mobil

Im Kampf um Kunden und Marktanteile bringt sich Edeka mit einer Digitaloffensive in Stellung. Der Händler ordnet sein App-Wirrwarr, baut sein Handy-basiertes Loyalty-Programm Genuss+ in die Edeka-App ein und experimentiert mit Self-Scanning per Smartphone. Es geht um Kundenbindung – und um Daten.

In Zeiten, in denen das Smartphone den Alltag der Konsumenten organisiert und Händler-