E-Commerce Walmart kommissioniert mit Roboter-Hilfe

US-Supermarktbetreiber Walmart legt in seinem Wettlauf mit Amazon in Sachen E-Commerce nach: Der Händler hat ein autonomes, KI basiertes Robotersystem in Betrieb genommen, das die Kommissionierung von Sortimenten für E-Food-Bestellungen deutlich beschleunigen soll.

Das neue System heißt Alphabot und wurde für Walmart exklusiv von dem Start-up Alert Innovaton entwickelt. Wie der