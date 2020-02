Europa-Expansion Lidl Plus startet in Finnland

Lidl Plus startet in Finnland

Lidl rollt sein Handy-basiertes Loyalty-System Lidl Plus unter Hochdruck in Europa aus. Derzeit wird es in Finnland getestet, bevor es dort im Frühjahr offiziell live gehen soll.

Im finnischen Google-Play-Store ist die Lidl-Plus-App bereits zu finden. Finnland ist das zehnte Land, in dem das Rabattprogramm verfügbar ist. Erst vor Kurzem sind Belgien und Luxemburg gestartet; zuvor Spanien