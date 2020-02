Europa-Rollout Lidl Plus geht in Belgien live

Lidl Plus geht in Belgien live

Lidl rollt sein Handy-basiertes Loyalty-System Lidl Plus weiter in Europa aus. Seit wenigen Tagen ist das Rabattprogramm in Belgien und in Luxemburg live.

Lidl rollt sein Handy-basiertes Loyalty-System Lidl Plus weiter in Europa aus. Seit wenigen Tagen ist das Rabattprogramm in den rund 320 Lidl-Filialen in Belgien sowie in den 10 Filialen in Luxemburg live. Belgien und Luxemburg sind das achte un