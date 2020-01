Europa-Rollout Lidl bringt Lidl Plus in die Slowakei

Lidl bringt Lidl Plus in die Slowakei

Lidl rollt sein Handy-Bonusprogramm Lidl Plus weiter in Europa aus. Seit wenigen Tagen ist das rein App-basierte Treue- und Rabattsystem in rund 140 Lidl-Filialen in der Slowakei live.

