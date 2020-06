Expansion der Paketzustellung Amazon fördert neue Subunternehmer

Amazon Deutschland will die Lieferflotten unter seinem Kommando ausbauen und potenzielle Subunternehmer für die Paketauslieferung fördern. Der Internet-Konzern kündigte ein "Delivery Service Partner Programm" an, in dessen Rahmen er die "Anlaufkosten für Gründerinnen bei der Gründung ihres eigenen Paketzustelldienstes" mit bis zu 500.000 Euro pro Firma bezuschussen wi