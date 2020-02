Go-Technologie Amazon öffnet 1000-qm-Supermarkt

Amazon hat seine Go-Technik zum Einkaufen ohne Kassen erstmals in einem 1000 qm großen Supermarkt installiert. Der auf Basis von Künstlicher Intelligenz und Computer Vision funktionierende Laden öffnet am heutigen Dienstag in Seattle.

Der Online-Händler Amazon hat seine Technik zum Einkaufen ohne Kassen erstmals in einen größeren Supermarkt gebracht. Das neue Lebensm