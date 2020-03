Handy-Bezahldienst expandiert Lidl will Lidl Pay nach Deutschland bringen

Lidl will Lidl Pay nach Deutschland bringen

Lidl plant, seinen in die Bonusprogramm-App Lidl Plus integrierten Mobile-Payment-Dienst Lidl Pay in Deutschland einzuführen. Auch weitere Länder stehen auf der Agenda.

Lidl will mit seinem Handy-Bezahldienst Lidl Pay expandieren und diesen „perspektivisch“ in allen Filialen in Deutschland anbieten. Das bestätigt der Lebensmittelhändler der LZ erstmals offiziell.Eine