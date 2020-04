Hautanalyse per Handy Nivea gibt Pflegetipps mit Künstlicher Intelligenz

Hautanalyse per Handy

Beiersdorf bietet ab sofort eine Web-App "Nivea Skin Guide" an, die die Haut von Kundinnen per Smartphone-Kamera analysiert und daraus personalisierte Produkt- und Pflegetipps ableitet. Dank Künstlicher Intelligenz (KI) in Form von Machine Learning wird die Lösung immer besser.

Laut Beiersdorf wertet das System Bilder von drei Parametern aus: optisches Hautalter, Straffheit und Ebenm&aum