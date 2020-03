Kassenlos-Expansion Amazon will Go nach London bringen

Nach dem Heimatmarkt USA will Amazon sein Hightech-Format Amazon Go jetzt offenbar nach Großbritannien bringen. Einem Bericht des „Guardian“ zufolge plant der Online-Gigant, noch in diesem Jahr einen kassenlosen Shop im Londoner Stadtteil Notting Hill zu eröffnen.Das wäre der erste Amazon Go außerhalb der USA, wo es bereits 25 gibt: in Seattle, New York, Chicago und San Francisco.

