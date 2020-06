Kooperation mit DPD Budni-Filialen werden zu Paket-Shops

Der Drogerie-Filialist Budni wird zum Paket-Shop für den Logistiker DPD. Im ersten Schritt will der Händler in knapp 100 Märkte in den Regionen Hamburg und Berlin vor allem E-Commerce-Sendungen zur Abholung bereit halten, aber auch Pakete annehmen, unter anderem mit Retouren.

DPD-Manager Michael Knaupe erklärte bei der Bekanntgabe der Kooperation, dass "die Bedeutung von Paket-