Lebensmittel-Lieferservice Picnic öffnet zweites Fulfillment-Center

Der Internet-basierte Lebensmittel-Lieferservice Picnic hat ein zweites Fulfillment-Center in Deutschland in Betrieb genommen. Das 15.000 qm große Lager in Herne hat derzeit 125 Mitarbeiter und soll nach Angaben von Topmanager Frederic Knaudt "auf längere Sicht" auf 1.000 Angestellte wachsen.

Bei der feierlichen Eröffnung des Lagers Herne am heutigen Mittwoch kündigte Knaudt "