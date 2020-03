Logistik-Kooperation Amazon liefert Corona-Tests

Der Onlinehändler Amazon nimmt an einem Pilotprojekt zur Auslieferung von Corona-Selbsttests an Privatleute teil. Wie der Sender CNBC berichtet, hilft eine neu gegründete Einheit mit dem Namen Amazon Care in Seattle einem Team von Wissenschaftlern mit der Logistik. Die Initiative wird von örtlichen Forschern und Gesundheitsbehörden getragen und versucht, mit Hilfe der Testergeb