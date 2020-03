Mobile Payment Lidl testet Lidl Pay in Polen

Seit wenigen Tagen testet Lidl seinen in die Loyalty-App Lidl Plus integrierten Handy-Bezahldienst Lidl Pay in Polen. Auch in Deutschland soll Lidl Pay kommen.

Seit wenigen Tagen testet Lidl seinen in die Loyalty-App Lidl Plus integrierten Handy-Bezahldienst Lidl Pay in Polen. Wie das Unternehmen diese Woche Dienstag bekanntgab, erprobt der Neckarsulmer Lebensmittelhändler die Mobile-Payment-