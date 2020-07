Mobile Payment Sparkassen integrieren Girocard in Apple Pay

Sparkassen integrieren Girocard in Apple Pay

Die Sparkassen werden ihren Kunden "ab Spätsommer" anbieten, für Zahlungen mit Apple Pay ihre Girocard (ehemals EC-Karte) einzusetzen. Bislang konnte das populärste Smartphone-Bezahlverfahren in Deutschland nur in Verbindung mit Karten von Visa und Mastercard verwendet werden, fast ausschließlich Kreditkarten. Die Girocard ist die marktbeherrschende Bezahl-Karte in Deutschland