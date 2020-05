Mobile Payment Twint lässt Schweizer per App zahlen

Banken und Handel in der Schweiz ist etwas gelungen, was in Deutschland aussteht: Der Aufbau eines relativ erfolgreichen Mobile-Payment-Systems. Verbraucher nutzen diese nationale Lösung Twint im stationären Handel und in Online-Shops sowie nicht unwesentlich für Zahlungen zwischen Privatpersonen.

Deutlich häufiger als in deutschen Geschäften sieht man in der Schweiz Kunde