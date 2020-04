Mobile Payment Volksbank-Kunden können per Apple Pay zahlen

Die Volksbanken bieten ihren Kunden ab sofort das Bezahlen per iPhone mit dem System Apple Pay an. Der App für iPhones wird die Fähigkeit zugeschrieben, Mobile Payment auf den Massenmarkt zu bringen, weil sie besonders einfach funktioniert. In der derzeitigen Angst vor dem Corona-Virus hat das Bezahlen per Handy den Vorteil, dass Kunden an der Kasse weder die Tasten eines Kartenterm