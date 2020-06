Paketzusteller 43 Corona-Fälle bei DPD in Duisburg

43 Corona-Fälle bei DPD in Duisburg

Beim Paketzusteller DPD befinden sich 43 Mitarbeiter am Standort Duisburg in Quarantäne. Bei allen wurde eine Infektion mit dem Coronavirus registriert. Insgesamt arbeiten an dem Standort 1000 Mitarbeiter.

