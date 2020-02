Per Smartphone Flughafen München lässt kassenlos zahlen

Per Smartphone

Reisende am Flughafen München können jetzt mobil per Smartphone bezahlen, ohne Checkout an der klassischen Kasse. Möglich macht das eine Mobile-Payment-Lösung, die SES-Imagotag, Wirecard und Wirecube entwickelt haben. Ziel ist ein effizienter und nahtloser Checkout-Prozess.

Reisende am Flughafen München können ab sofort mobil per Smartphone bezahlen – und das oh