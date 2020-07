Smartphone-App in 111 Filialen live Penny lässt Kunden via Handy scannen

Penny ist der erste deutsche LEH-Filialist, der Self-Scanning per privatem Smartphone des Kunden in über 100 Märkten anbieten kann. Die Konzern-Schwester Rewe will ihre Scan-App "in den nächsten Wochen" für rund 50 Supermärkte freischalten.

"Spar dir die Warteschlange" – mit diesen Worten wirbt Penny für seine neue Self-Scanning-Lösung, bei der Kunden ihre