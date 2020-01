Rewe Österreich Billa lässt Kunden per Smartphone scannen

Billa lässt Kunden per Smartphone scannen

Billa sammelt jetzt erste Erfahrungen mit Self-Scanning per Kunden-Smartphone. Das soll den schnellen Einkauf nur weniger Artikel vereinfachen – ohne Wartezeit in der Checkout-Zone.

Billa experimentiert mit neuer Technik und ersetzt den Scanner an der Kasse durch das Handy der Kunden. In einer ersten Filiale in Wien können Konsumenten ihr Handy zücken, um ihre Wunschprodukte schon