Roboter-System Monoprix liefert E-Food mit Ocado-Technik

Mit Monoprix hat der erste nicht-britische E-Food-Händler ein von dem englischen Spezialisten Ocado konzipiertes Kommissionierzentrum für Internet-basierte Lebensmittel-Lieferservices vollständig in Betrieb genommen. Das teilte der französische Händler am heutigen Dienstag in per Twitter mit. Vorausgegangen war eine Phase des Hochfahrens.

Mit dem neuen hochautomatisierten