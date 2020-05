Rollout von SB-Kassen Rossmann lässt die Kunden scannen

Rossmann hat sich entschieden, in seinen deutschen Filialen sukzessive SB-Kassen auszurollen. Das ist eine Konsequenz aus den positiven Erfahrungen, die die Drogeriekette in 20 Test-Märkten gewonnen hat.

Die Drogerie-Kette Rossmann will in einer steigenden Zahl von Filialen klassische Kassen durch die Kombination von Self-Scanning und Bezahlen an Terminals ergänzen. "Der weitere Rollout