Service wegen Corona-Angst Walmart liefert E-Food in zwei Stunden

Walmart will von 2000 seiner US-amerikanischen Läden aus eine superschnelle Auslieferung von online bestellten Lebensmitteln anbieten. Mit Hilfe dieser "Express Delivery" will der Handelskonzern nach eigenen Worten Verbrauchern in der Corona-Pandemie ersparen, in stationären Läden anderen Menschen nahe zu kommen.

Die Ware soll bereits zwei Stunden nach dem abschließenden Inter