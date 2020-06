Start in Österreich Müller Drogerie bringt Kundenkarte als reine App-Lösung

Start in Österreich

Müller Drogerie hat zunächst in Österreich ein rein digitales Loyalty-Programm gestartet. Ziel ist eine individualisierte Ansprache der Kunden. Das Rabattsystem in Form einer App soll nach Firmenangaben Ende Juni auch in Deutschland starten.

Die Loyalty-App vereint in Österreich Coupons, die Vergabe von „Müller-Blüten“ genannten Bonuspunkten für jeden