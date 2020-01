Statt Karte und Handy Amazon will Kunden per Hand bezahlen lassen

Amazon will Kunden per Hand bezahlen lassen

Der Tech-Riese Amazon plant offenbar Checkout-Terminals, an denen Verbraucher im Laden per Hand-Scan zahlen können. Damit dringt der Online-Händler weiter vor in die Domäne von Banken und anderen Zahlungsdienstleistern.

Amazon arbeitet sich in der Wertschöpfungskette weiter vor. Auf der Suche nach lukrativen Geschäftsfeldern und Kundenbindungsinstrumenten stürzt sich d