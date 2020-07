Elektroantrieb Hermes und DPD liefern mit Paket-Transporter eSprinter

Die Paketdienste Hermes und DPD haben jetzt von Daimler die ersten Elektro-Transporter des Typs Mercedes eSprinter aus der Kleinserien-Produktion übernommen.

DPD fährt ab sofort mit sieben Transportern Pakete in Berlin und Nürnberg aus. Hermes setzt 15 eSprinter in Hamburg ein. Die Paketdienste haben bereits seit langem auf Elektro-Transporter in der Sprinter-Größe gewart