Produkt-Bewertungen von Kunden dm bringt Sternchen in die Filialen

dm bringt Sternchen in die Filialen

dm will die bei Verbrauchern online sehr beliebten Produkt-Bewertungen durch andere Kunden auch in das stationäre Geschäft bringen. Trägermedium wird die dm-App. Damit sollen Shopper schon am Regal sehen können, wie sich Artikel bei anderen Konsumenten bewähren.

dm steht kurz davor, seine Smartphone-Kommunikation mit den Kunden durch weitere Funktionen für den Instore